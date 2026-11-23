ईशा सिंह के फैंस पर भड़कीं अविनाश मिश्रा की बहन

अविनाश मिश्रा की बहन का फूटा गुस्सा, ईशा के फैंस को दी साइबर शिकायत की चेतावनी

लेखन अंशिका शुक्ला 06:11 pm Nov 23, 202606:11 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के बीच कथित अनबन को लेकर जारी विवाद के बीच, अविनाश की चचेरी बहन नेहा दीक्षित ने उन्हें निशाना बनाने वाले ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। नेहा ने बताया कि विवाद शुरू होने के बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार अपमानजनक और अभद्र संदेश मिल रहे हैं। पेशे से ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर नेहा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ट्रोलिंग पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक कड़ा संदेश साझा किया है।