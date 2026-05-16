पेंडोरा की दुनिया में लौटेगा रोमांच, इस दिन OTT पर रिलीज होगी जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश'

2029 और 2031 तक आएंगी 'अवतार' की नई फिल्में

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'अवतार' अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ट्रिलॉजी बन चुकी है। इसमें सैम वर्थिंगटन, जोई सल्डाना, सिगोर्नी वीवर और स्टीफन लैंग जैसे सितारे नजर आए हैं, वहीं ऊना चैपलिन 'वारंग' के किरदार में नई एंट्री कर रही हैं। यही नहीं, जेम्स कैमरून ने खुद ये पुष्टि की है कि फिल्म के 2 और सीक्वल पर काम चल रहा है, जो 2029 और 2031 में रिलीज हो सकते हैं। इनके जरिए दर्शकों को और भी बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और पर्यावरण से जुड़े खास संदेश देखने को मिलेंगे।