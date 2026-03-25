'अवतार: फायर एंड ऐश' OTT रिलीज तारीख जारी, जानिए कहां देखें ऑस्कर विजेता फिल्म
क्या है खबर?
जेम्स कैमरून की सबसे सफल फ्रैंचाइजी 'अवतार' की तीसरी कड़ी 'अवतार: फायर एंड ऐश' डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है। फिल्म 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने दुनियाभर में लगभग 12,450 करोड़ का कारोबार किया। पिछली दोनों किस्तों, 'अवतार' (करीब 24,300 करोड़) और 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' (करीब 19,300 करोड़), के मुकाबले कमाई कम रही, लेकिन फिर भी 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी थी।
प्रीमियर
कब और कहां आएगी 'अवतार: फायर एंड ऐश'?
ई-टाइम्स के मुताबिक, 'अवतार: फायर एंड ऐश' प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड (PVOD) के रूप में उपलब्ध होगी। 31 मार्च, 2026 से इसे अमेजन प्राइम वीडियो और ऐपल टीवी जैसे प्लेटफाॅर्म से किराए पर ले सकते या खरीद सकते हैं। स्ट्रीमिंग की बात करें, तो यह विश्व स्तर पर Disney+ पर आ सकती है, जबकि भारत में इसे जियोहॉटस्टार पर मौजूद कराया जा सकता है। 123 तेलुगु के अनुसार, फिल्म का प्रीमियर अप्रैल से जून, 2026 के बीच हो सकता है।
फिल्म
जानिए ऑस्कर विजेता 'अवतार: फायर एंड ऐश' के बारे में
'अवतार: फायर एंड ऐश' की कहानी पेंडोरा के वासी 'जेक सुली' और 'नेयतिरी' के नए दुश्मन 'वरंग' के रूप में आगे बढ़ती है जो ना'वी के एक कबीले 'राख के लोग' की नेता है। जहां पिछली किस्तों में दिखाया गया है कि इंसान ना'वी के दुश्मनों थे, वहीं तीसरी कड़ी में ना'वी वर्सेस ना'वी की जंग देखने को मिलती है। फिल्म के विजुअल दृश्य बेहद प्रभावशाली हैं, जिसके लिए इसने 98वें अकादमी पुरस्कारों में 'सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट' का ऑस्कर जीता।