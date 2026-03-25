'अवतार: फायर एंड ऐश' OTT रिलीज तारीख जारी, जानिए कहां देखें ऑस्कर विजेता फिल्म

प्रीमियर

कब और कहां आएगी 'अवतार: फायर एंड ऐश'?

ई-टाइम्स के मुताबिक, 'अवतार: फायर एंड ऐश' प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड (PVOD) के रूप में उपलब्ध होगी। 31 मार्च, 2026 से इसे अमेजन प्राइम वीडियो और ऐपल टीवी जैसे प्लेटफाॅर्म से किराए पर ले सकते या खरीद सकते हैं। स्ट्रीमिंग की बात करें, तो यह विश्व स्तर पर Disney+ पर आ सकती है, जबकि भारत में इसे जियोहॉटस्टार पर मौजूद कराया जा सकता है। 123 तेलुगु के अनुसार, फिल्म का प्रीमियर अप्रैल से जून, 2026 के बीच हो सकता है।