'अवतार: फायर एंड एश' का वीकेंड पर चला जादू, 3 दिनों में कर डाली इतनी कमाई
क्या है खबर?
निर्देशक जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड एश' का डंका भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी बज रहा है। यह फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, और 3 दिनों में इसने भारतीय दर्शकों का पूरा ध्यान खींचा है। दर्शकाें और फिल्म समीक्षकों से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। ये बात अलग है कि 'अवतार 3' बॉक्स ऑफिस पर, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को टस से मस नहीं कर सकी। आइए जानते हैं फिल्म की ताजा कमाई।
कमाई
'अवतार: फायर एंड एश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'अवतार: फायर एंड एश' ने पहले रविवार (21 दिसंबर) को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया है। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन यानी, शनिवार को 22.25 करोड़ रुपये और पहले दिन 19 करोड़ रुपये कमाए थे। इन 3 दिनों में फिल्म ने कुल 66.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। 'अवतार: फायर एंड एश' को सबसे ज्यादा फायदा 3D और IMAX फॉर्मेट से मिलता नजर आ रहा है।
असर
दूसरी किस्त के मुकाबले घटी कमाई
'अवतार: फायर एंड एश' भारत में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पिछली किस्त 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' के मुकाबले पीछे है। दरअसल, 'अवतार 2' ने रिलीज के 3 दिनों के भीतर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करीब 128.8 करोड़ रुपये कमाए थे। इसका एक कारण रणवीर अभिनीत 'धुरंधर' को माना जा रहा है, जिसने 17 दिनों में 555.75 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। हालांकि TOI के मुताबिक, दुनियाभर में 'अवतार 3' ने लगभग 2,898 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।