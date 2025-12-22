'अवतार: फायर एंड एश' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

'अवतार: फायर एंड एश' का वीकेंड पर चला जादू, 3 दिनों में कर डाली इतनी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 11:48 am Dec 22, 202511:48 am

क्या है खबर?

निर्देशक जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड एश' का डंका भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी बज रहा है। यह फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, और 3 दिनों में इसने भारतीय दर्शकों का पूरा ध्यान खींचा है। दर्शकाें और फिल्म समीक्षकों से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। ये बात अलग है कि 'अवतार 3' बॉक्स ऑफिस पर, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को टस से मस नहीं कर सकी। आइए जानते हैं फिल्म की ताजा कमाई।