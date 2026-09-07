अगस्त के दूसरे हफ्ते OTT पर लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का

अगस्त के दूसरे हफ्ते OTT पर होगा धमाका, घर बैठे देखिए ये नई फिल्में और सीरीज

लेखन अंशिका शुक्ला 02:00 pm Sep 07, 202602:00 pm

क्या है खबर?

अगस्त का दूसरा हफ्ता OTT दर्शकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान कई नई फिल्में और वेब सीरीज अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर दस्तक देंगी। सस्पेंस और थ्रिलर से लेकर मजेदार कॉमेडी और दिल छू लेने वाली रोमांटिक कहानियों तक, दर्शकों के लिए मनोरंजन की भरपूर डोज तैयार है। ऐसे में आइए जानते हैं, इस हफ्ते OTT पर कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं।