अगस्त में OTT पर आएगा मनोरंजन का महापैक

अगस्त 2026 में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज, OTT पर आएंगी ये फिल्में-सीरीज

लेखन अंशिका शुक्ला 06:39 am Aug 01, 202606:39 am

क्या है खबर?

अगर आप मनोरंजन के शौकीन हैं, तो अगस्त 2026 आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। इस महीने कई बहुप्रतीक्षित रिलीज दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने आ रही हैं। इनमें रोमांच, कॉमेडी, थ्रिलर और ड्रामा जैसी कई शैलियां शामिल हैं। ऐसे में पहले जान लीजिए कि इस महीने क्या नया आने वाला है और किस OTT प्लेटफॉर्म पर कब उपलब्ध होगा, ताकि आप अपनी पसंद के अनुसार देखने की पूरी योजना बना सकें।