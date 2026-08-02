अगस्त में सिनेमाघरों पर होगा सितारों का कब्जा

अगस्त में हर हफ्ते होगा बड़ा धमाका, ये फिल्में सिनेमाघरों में मचाएंगी धूम

लेखन अंशिका शुक्ला 10:07 am Aug 02, 202610:07 am

क्या है खबर?

अगस्त 2026 सिनेमा प्रेमियों के लिए मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है। इस महीने सिनेमाघरों में कई बड़ी फिल्में दस्तक देंगी, जो एक्शन, रोमांस, क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा जैसी अलग-अलग शैलियों का भरपूर रोमांच लेकर आएंगी। कुल 6 बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही हैं, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में आइए जानते हैं अगस्त में रिलीज होने वाली इन फिल्मों की पूरी सूची और उनकी रिलीज तारीख।