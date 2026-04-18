'रामायण' में रावण बने यश ने बनाया ऐसा मास्टरप्लान, पश्चिमी देशों में भी बजेगा डंका मनोरंजन Apr 18, 2026

यश आने वाली 'रामायण' फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले हैं। सिनेमाकॉन में उन्होंने बताया कि वे रावण को ज्यादा असली और जुड़ाव महसूस कराने वाला बनाना चाहते हैं, खासकर ग्लोबल दर्शकों के लिए। यश ने कहा, "मैंने रावण के मूल स्वभाव को समझने की कोशिश की है और उसे जितना हो सके, इंसान की तरह पेश करने की कोशिश की है।" उन्होंने समझाया, "कभी-कभी लोगों को उससे जुड़ाव महसूस होना जरूरी है, क्योंकि इस फिल्म के लिए हमारी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए हमें इसे पश्चिमी दर्शकों के लिए भी सहज बनाना होगा।" उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरीके से पश्चिमी दर्शक कहानी से जुड़ पाएंगे और कहानी की जड़ों का भी सम्मान बना रहेगा।