भारतीय गायक जोई बरुआ बढ़ाएंगे देश का मान

नासा के मिशन को धुन देंगे भारतीय गायक जोई बरुआ, विज्ञान-संगीत का दिखेगा अनोखा संगम

लेखन ज्योति सिंह 03:37 pm Sep 16, 202603:37 pm

क्या है खबर?

असम के मशहूर गायक व संगीतकार जोई बरुआ ने एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। वह नासा के एक बड़े खगोल भौतिकी अनुसंधान परियोजना से जुड़े वैश्विक संगीत एल्बम का हिस्सा बन गए हैं। यह परियोजना नासा के कॉम्पटन स्पेक्ट्रोमीटर एंड इमेजर (COSI) मिशन से जुड़ी है, जिसका नेतृत्व UC बर्कले की स्पेस साइंसेज लेबोरेटरी में प्रमुख अन्वेषक जॉन टॉमसिक कर रहे हैं। इसका काम अंतरिक्ष में तारों के टूटने और निकलने वाले रासायनिक तत्वों का अध्ययन करना है।