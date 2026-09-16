नासा के मिशन को धुन देंगे भारतीय गायक जोई बरुआ, विज्ञान-संगीत का दिखेगा अनोखा संगम
क्या है खबर?
असम के मशहूर गायक व संगीतकार जोई बरुआ ने एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। वह नासा के एक बड़े खगोल भौतिकी अनुसंधान परियोजना से जुड़े वैश्विक संगीत एल्बम का हिस्सा बन गए हैं। यह परियोजना नासा के कॉम्पटन स्पेक्ट्रोमीटर एंड इमेजर (COSI) मिशन से जुड़ी है, जिसका नेतृत्व UC बर्कले की स्पेस साइंसेज लेबोरेटरी में प्रमुख अन्वेषक जॉन टॉमसिक कर रहे हैं। इसका काम अंतरिक्ष में तारों के टूटने और निकलने वाले रासायनिक तत्वों का अध्ययन करना है।
परियोजना
टूटते तारों को संगीत में ढालेंगे गायक बरुआ
PTI से बातचीत में, गायक ने बताया कि इस परियोजना में उनका योगदान दो महत्वपूर्ण गीतों, 'स्टार अमंग द कॉस्मिक क्लाउड्स' और 'कॉन्फेटी स्टॉर्म' की धुन तैयार करना रहा है।
इसके अलावा, उन्होंने मनु मार्टिन के साथ मिलकर 'कॉन्फेटी स्टार-आयन' का सह-लेखन भी किया है।
इस परियोजना को डॉ सुसान लिम और क्रिस्टीना टींज टैन ने तैयार किया है। वहीं, फ्रांस के मशहूर संगीतकार मनु मार्टिन ने मुख्य संगीतकार, ऑर्केस्ट्रेटर और अरेंजर के रूप में काम किया है।
लॉन्च
जानिए कब जारी होंगे ये गाने
इस परियोजना का वर्ल्ड प्रीमियर 27 जुलाई, 2027 को अमेरिका के 'हॉलीवुड बाउल' में लॉस एंजिल्स फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ किया जाएगा।
उसके तुरंत बाद, केप कैनावेरल से नासा के COSI स्पेस मिशन को अंतरिक्ष की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा।
असमिया गायक बरुआ की बात करें, तो उन्होंने भारतीय सिनेमा में 'एजेंट विनोद', 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा', 'देव डी', 'मुन्ना भाई MBBS' और 'लगे रहो मुन्नाभाई' जैसी फिल्मों पार्श्व गायक और सह-गायक के रूप में काम किया है।