असम बाढ़ संकट पर आलिया भट्ट ने जताया दुख

असम बाढ़ संकट पर छलका आलिया भट्ट का दर्द, प्रशंसकों से की तत्काल राहत की अपील

लेखन नेहा शर्मा 09:45 am Jul 29, 202609:45 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री आलिया भट्ट ने असम में आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर चिंता जताई है और लोगों से मदद की अपील की है। स्थिति से व्यथित होकर अभिनेत्री ने प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने प्रशंसकों से जारी राहत प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया। अभिनेत्री ने इस बात पर दुख जताया कि हर साल बाढ़ आने के बावजूद इस संकट का स्वरूप उन्हें हमेशा अचानक से चौंका देता है।