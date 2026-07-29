असम बाढ़ संकट पर छलका आलिया भट्ट का दर्द, प्रशंसकों से की तत्काल राहत की अपील

असम बाढ़ संकट पर छलका आलिया भट्ट का दर्द, प्रशंसकों से की तत्काल राहत की अपील
क्या है खबर?
अभिनेत्री आलिया भट्ट ने असम में आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर चिंता जताई है और लोगों से मदद की अपील की है। स्थिति से व्यथित होकर अभिनेत्री ने प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने प्रशंसकों से जारी राहत प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया। अभिनेत्री ने इस बात पर दुख जताया कि हर साल बाढ़ आने के बावजूद इस संकट का स्वरूप उन्हें हमेशा अचानक से चौंका देता है।
हालात
'देश में बाढ़ से बुरा हाल, असम सबसे ज्यादा प्रभावित'
अभिनेत्री ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'तत्काल राहत' की अपील की। उन्होंने इस कठिन समय के दौरान अपने फैंस से भी आगे आने और जरूरतमंदों की मदद करने का आग्रह किया।
आलिया ने लिखा, 'इस समय बाढ़ देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही है, जिनमें से असम सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और इसे अत्यधिक चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रहा है। अब तक 60 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं।'
संकट
ये संकट हर साल चौंकाता है- आलिया
आलिया ने आगे लिखा, 'इस बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। पूरे के पूरे परिवारों ने अपने घर, अपनी जमीन, अपने मवेशी... और कुछ ने तो अपने प्रियजनों को भी खो दिया है। ये हर साल होता है, फिर भी ये संकट हमें हमेशा अचानक से चौंका देता है। असम को इस समय तत्काल राहत की आवश्यकता है और पुनर्निर्माण के इस लंबे रास्ते में उसे लगातार सहयोग की जरूरत होगी।'
मदद
आलिया-भूमि फैला रहीं जागरूकता तो सलमान ने शुरू किया राहत अभियान
आलिया ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा, 'यदि आप सोच रहे हैं कि आप कैसे मदद कर सकते हैं तो मैं अगले कुछ दिनों में उन संगठनों की जानकारी साझा करूंगी, जो जमीन पर राहत कार्य कर रहे हैं।'
आलिया के साथ-साथ अभिनेत्री भूमि पेडनेकर भी सोशल मीडिया के जरिए असम बाढ़ के प्रति जागरूकता फैला रही हैं, वहीं सलमान खान अपनी संस्था 'बीइंग ह्यूमन' और फैन क्लब के जरिए पीड़ितों के लिए राहत अभियान चला रहे हैं।