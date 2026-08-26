आशा भोसले ने 2023 में गाना किया था रिकॉर्ड

गायिका आशा भोसले के जन्मदिन पर आएगा उनका आखिरी गाना, इस दिन होगा रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 05:56 pm Aug 26, 202605:56 pm

क्या है खबर?

दिवंगत दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले के जन्मदिन पर उनके चाहने वालों को तोहफा मिलेगा। खबर है कि पार्श्व गायिका के रूप में रिकॉर्ड किया गया उनका आखिरी गाना 'ऐ मेरी जिंदगी, तू छुपा है कहां' इस खास अवसर पर (8 सितंबर, 2026) रिलीज होगा। यह गाना आगामी फिल्म 'ओम का हरि' में शामिल है, जिसमें अंशुमन झा मुख्य किरदार में मौजूद हैं। दिवंगत गायिका की आवाज में यह गाना फिल्म के सबसे भावुक और महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाता है।