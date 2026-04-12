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आशा भोसले के निधन से टूटे बॉलीवुड सितारे,  शाहरुख खान बोले- आपकी बहुत याद आएगी 'ताई'
आशा भोसले के निधन से शोक में डूबे बॉलीवुड सितारे

आशा भोसले के निधन से टूटे बॉलीवुड सितारे,  शाहरुख खान बोले- आपकी बहुत याद आएगी 'ताई'

लेखन नेहा शर्मा
Apr 12, 2026
06:01 pm
क्या है खबर?

भारतीय संगीत की अनमोल रत्न आशा भोसले के निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया है। बॉलीवुड के हर छोटे-बड़े कलाकार ने अपनी 'आशा ताई' के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। दशकों तक अपनी जादुई आवाज से बॉलीवुड को सजाने वाली आशा भोसले के जाने पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और करण जौहर समेत तमाम दिग्गज हस्तियों ने भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की है। उधर एआर रहमान ने इसे संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति बताया।

शोक

रहमान और अक्षय ने दी श्रद्धांजलि

दिग्गज संगीतकार एआर रहमान ने आशा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इंस्टाग्राम पर उनके साथ कुछ यादगार तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आशा जी अपनी आवाज और अपनी आभा के साथ हमेशा जीवित रहेंगी.. वो कितनी महान कलाकार थीं।' अक्षय कुमार ने लिखा, 'आशा भोसले जी के निधन से मैं जो नुकसान महसूस कर रहा हूं, उसे कोई शब्द बयां नहीं कर सकते। उनकी सुरीली आवाज हमेशा-हमेशा के लिए अमर रहेगी। ओम शांति।'

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आशा ताई को याद कर भावुक हुए अक्षय कुमार

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दुख

करण जौहर और सनी देओल ने जताया दुख

करण जौहर ने लिखा, 'आशा जी जैसा कोई दूसरा नहीं था। आशा जी की आवाज ने न केवल एक पीढ़ी को परिभाषित किया, बल्कि पूरे सिनेमाई जगत पर अपनी छाप छोड़ी।' करण ने बताया कि वो न केवल उनकी आवाज और कला के, बल्कि उनके अद्भुत व्यक्तित्व के भी बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। सनी देओल ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, 'आशा जी और उनकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी। ओम शांति।'

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आहत

मुझे उनकी बहुत याद आएगी- शाहरुख

शाहरुख खान ने लिखा, 'आशा ताई के निधन के बारे में जानकर वास्तव में मुझे बहुत दुख हुआ। उनकी आवाज भारतीय सिनेमा के स्तंभों में से एक रही है और आने वाली सदियों तक पूरी दुनिया में गूंजती रहेगी। एक ऐसी प्रतिभा, जो कई युगों तक जीवित रहेगी। उन्होंने मुझ पर हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाया और मुझे उनकी बहुत याद आएगी। आशा ताई, आपकी आत्मा को शांति मिले... आपसे बहुत प्यार करता हूं।'

ट्विटर पोस्ट

शाहरुख खान ने किया ये पोस्ट

विनम्र श्रद्धांजलि

अनुपम खेर ने वीडियो साझा कर दी श्रद्धांजलि

अनुपम खेर ने एक वीडियो साझा कर लिखा, 'आशा जी सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि 7 दशकों का एक पूरा 'संगीत युग' थीं। उन्होंने चुलबुलेपन से लेकर संजीदा गजलों तक, हर अहसास को अपनी आवाज दी। उनका असली जादू उनकी जिंदादिली और खुद को हर दौर में ढालने की कला में था। उन्होंने सिखाया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और जीवन को आखिरी दम तक साहस और खुशी के साथ जीना चाहिए। उनकी आवाज और यादें हमेशा जिंदा रहेंगी।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए क्या बोले अनुपम

जानकारी

विराट-अनुष्का और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी किया नमन

विराट कोहली-अनुष्का शर्मा सहित खेल, राजनीति और बॉलीवुड के दिग्गजों ने आशा ताई को श्रद्धांजलि दी, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने संगीत की जादूगरनी आशा भोसले को 'भारत का गौरव' बताते हुए उनके निधन को मंगेशकर परिवार और करोड़ों प्रशंसकों के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया।

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