आशा भोसले के जन्मदिन पर आया उनका आखिरी गाना 'ऐ मेरी जिंदगी', देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 11:54 am Sep 08, 202611:54 am

क्या है खबर?

दिवंगत गायिका आशा भोसले की 93वीं जयंती पर उनका आखिरी फीचर-फिल्म गाना 'ऐ मेरी जिंदगी' को यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। यह गाना शुमन झा और रघुबीर यादव की फिल्म 'ओम का हरि' में मौजूद है, जिसे गायिका ने 2023 के आखिर में रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग की झलकियां गाने के वीडियो में दिखाई गई है। 'ऐ मेरी जिंदगी' के जरिए एक बार फिर श्रोता उस आवाज को सुन सकेंगे, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा खास रहेगी।