आशा भोसले को नम आंखों से दी गई विदाई

आशा भोसले पंचतत्व में हुईं विलीन, राजकीय सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई

लेखन ज्योति सिंह 05:44 pm Apr 13, 202605:44 pm

क्या है खबर?

सुरों की मल्लिका कही जाने वालीं दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। 13 अप्रैल की शाम मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क श्मशान घाट पर परिवार की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। बेटे आनंद भाेसले ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस भावुक क्षण में मनोरंजन जगत से कई सितारे भी गायिका को अंतिम विदाई देने पहुंचे। बता दें, 92 वर्षीय आशा ताई ने 12 अप्रैल को मुंबई के कैंडी ब्रीच अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली थी।