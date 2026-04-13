आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन

आशा भोसले के बेटे आनंद भाेसले की शुभचिंतकों से भावुक अपील, कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 09:26 am Apr 13, 202609:26 am

क्या है खबर?

मशहूर दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन से पूरे मनोरंजन जगत में शोक की लहर है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के लोअर परेल स्थित उनके आवास 'कासा ग्रांडे' में रखा गया है। इस बीच, उनके परिवार ने उन प्रशंसकों के लिए जानकारी साझा की है जो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। गायिका के बेटे आनंद भोसले ने मीडिया से बातचीत करते हुए भीड़ से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की है।