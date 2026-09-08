आशा भोसले के ये गाने सुनते ही झूम उठेंगे आप, जयंती पर झटपट सुन लें

फिल्म 'हावड़ा ब्रिज' का गाना 'आइए मेहरबान' पुराने जमाने के बॉलीवुड ग्लैमर की पहचान बना हुआ है। आशा की सुरीली आवाज और ओ.पी. नय्यर के संगीत ने इस गाने को जादू दिया है, जो आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है।

'मेरा साया' फिल्म का गाना 'झुमका गिरा रे' आशा के सबसे पसंदीदा गानों में से एक है। उनके जीवंत गायन ने मदन मोहन की धुन में जान डाल दी, जिससे यह गाना पीढ़ियों तक लोकप्रिय बना रहा।