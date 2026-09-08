आशा भोसले के ये गाने सुनते ही झूम उठेंगे आप, जयंती पर झटपट सुन लें
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा में आशा भोसले की आवाज का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने रोमांटिक गानों, गजलों से लेकर जोशीले डांस नंबर्स तक हर तरह के गानों में अपनी खास पहचान बनाई। उनकी गायकी की विविधता और अंदाज आज भी संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करता है। ऐसे में आशा की 93वीं जयंती के खास मौके पर आइए उनके उन सदाबहार और यादगार गानों को फिर से सुनें, जो उनकी शानदार संगीत विरासत की मिसाल हैं।
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'दम मारो दम' और 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को'
फिल्म 'हरे राम हरे कृष्ण' का गाना 'दम मारो दम' आशा के सबसे मशहूर गानों में से एक बन गया था। उनकी खास आवाज आरडी बर्मन की जोशीली धुन के साथ एकदम सही मेल खाती थी।
साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म 'यादों की बारात' का गाना 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को' बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा रोमांटिक गानों में से एक है। आशा और मोहम्मद रफी ने इस खूबसूरत गाने को गाया है।
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'पिया तू अब तो आजा' और 'इन आंखों की मस्ती में'
आशा ने फिल्म 'कारवां' के गाने 'पिया तू अब तो आजा' में अपना चंचल और दमदार अंदाज दिखाया। आरडी बर्मन के साथ गाए गए इस गाने को इसके जबरदस्त गायन, शानदार रिदम और हेलेन की यादगार प्रदर्शन के लिए बहुत लोकप्रियता मिली।
'उमराव जान' फिल्म का एक सदाबहार गाना 'इन आंखों की मस्ती' गजल गायकी में आशा की महारत को दिखाता है। उनके शानदार गायन ने इस मशहूर क्लासिक गाने में गहरी भावनाएं भर दी हैं।
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'आइए मेहरबान' और 'झुमका गिरा रे'
फिल्म 'हावड़ा ब्रिज' का गाना 'आइए मेहरबान' पुराने जमाने के बॉलीवुड ग्लैमर की पहचान बना हुआ है। आशा की सुरीली आवाज और ओ.पी. नय्यर के संगीत ने इस गाने को जादू दिया है, जो आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है।
'मेरा साया' फिल्म का गाना 'झुमका गिरा रे' आशा के सबसे पसंदीदा गानों में से एक है। उनके जीवंत गायन ने मदन मोहन की धुन में जान डाल दी, जिससे यह गाना पीढ़ियों तक लोकप्रिय बना रहा।