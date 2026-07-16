हिमांश कोहली की फिल्म 'आर्यभट्ट का जीरो' का टीजर जारी, इस दिन आएगी फिल्म

फिल्म की कहानी भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और उनके जरिए दुनिया को दिए गए 'शून्य' के योगदान को दिखाती है।

हिमांश इसमें 'ब्रह्मगुप्त श्रीवास्तव' उर्फ 'बग्गु' नाम ​का किरदार निभा रहे हैं, जो परिवार द्वारा नाकारा समझे जाने के बाद अपने आत्मविश्वास के दम पर शून्य से शिखर तक का सफर तय करता है।

कुल मिलाकर फिल्म कॉमेडी-ड्रामे से भरपूर एक मनोरंजक कहानी पेश करने का वादा करती है।

यह 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।