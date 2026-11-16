अरुण गोविल ने रणबीर कपूर को समझाई भगवान राम की असली पहचान, बताया कैसे की मदद

अरुण ने कहा, "मैंने रणबीर को सेट पर नहीं, बल्कि उससे पहले गाइड किया था। हमारी कुछ मुलाकातें हुईं, जिनमें मैंने उन्हें राम के किरदार और उससे जुड़ी कुछ बातों के बारे में समझाया था। वह एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं। मैंने सेट पर कभी कोई शोर-शराबा या चिल्ला-चोट नहीं सुनी। आमतौर पर फिल्म के सेट पर काफी शोर होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। वहां का माहौल शांत था। काम करने के लिए यह एक अच्छी जगह थी।"