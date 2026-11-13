अर्शदीप सिंह की मंगेतर समरीन कौर ने जताई नाराजगी

आशीष चंचलानी संग नाम जुड़ने पर भड़कीं अर्शदीप सिंह की मंगेतर समरीन कौर, दी कानूनी चेतावनी

लेखन ज्योति सिंह 03:28 pm Nov 13, 202603:28 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह की मंगेतर और पंजाबी अभिनेत्री अर्शदीप सिंह फिर चर्चा में हैं। इसका कारण यूट्यूबर आशीष चंचलानी के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें और रील्स है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं। लोग इसके जरिए दाेनों का नाम जोड़ रहे हैं। यह मामला तब उछाला जब हाल ही में अर्शदीप और समरीन ने अपनी सगाई का ऐलान किया। अब समरीन ने पुरानी तस्वीरें साझा कर गुमराह करने वाली बातें फैलाने के लिए कानूनी चेतावनी दी है।