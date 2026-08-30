अरशद वारसी ने नेपोटिज्म पर क्या कहा?

अरशद वारसी बोले- कंगना के बाद ही फैला नेपोटिज्म का रायता, स्टार किड्स का किया बचाव

लेखन नेहा शर्मा 06:10 pm Aug 30, 202606:10 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अरशद वारसी अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में इंडस्ट्री में 'नेपोटिज्म' यानी भाई-भतीजावाद की बहस पर बोलते हुए उन्होंने माना कि स्टार किड्स को इंडस्ट्री में शुरुआती एंट्री आसानी से मिल जाती है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि लंबे समय तक टिके रहना और सफल होना पूरी तरह प्रतिभा पर निर्भर करता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बच्चों के नजरिए से स्टार किड्स पर रहने वाले भारी दबाव का भी जिक्र किया।