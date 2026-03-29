LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / गायक अर्पित बाला लाइव कॉन्सर्ट में खो बैठे आपा, फैन पर थूका; वीडियो देख भड़की जनता
गायक अर्पित बाला लाइव कॉन्सर्ट में खो बैठे आपा, फैन पर थूका; वीडियो देख भड़की जनता
गायक अर्पित बाला बीच कॉन्सर्ट में हुए आग बबूला, की ऐसी हरकत

गायक अर्पित बाला लाइव कॉन्सर्ट में खो बैठे आपा, फैन पर थूका; वीडियो देख भड़की जनता

लेखन नेहा शर्मा
Mar 29, 2026
05:11 pm
क्या है खबर?

मशहूर यूट्यूबर और रैपर अर्पित बाला विवादों में हैं। हैदराबाद में आयोजित एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अर्पित अपना आपा खो बैठे, जिसका एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीड़ में से किसी ने उन पर बोतल फेंकी, जिसके जवाब में अर्पित ने मंच से नीचे खड़े फैन पर थूक दिया। उनकी इस 'बदसलूकी' को देख लोग 2 गुटों में बंट गए हैं और अर्पित को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

बवाल

लाइव कॉन्सर्ट में फैन ने फेंकी बोतल तो गायक ने थूक कर दिया जवाब

पिछले साल अपने सुपरहिट ट्रैक 'बरगद' से शोहरत हासिल करने वाले गायक अर्पित के हैदराबाद में आयोजित कॉन्सर्ट के दौरान घटी एक घटना चर्चा का विषय बन गई है। ये घटना 28 मार्च को हैदराबाद के 'किंगडम क्लब एंड किचन' में हुई। अर्पित लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे, तभी दर्शकों में से किसी ने मंच की ओर एक बोतल फेंकी। बोतल फेंके जाने के बाद कॉन्सर्ट का खुशनुमा माहौल अचानक तनाव में बदल गया और गायक का पारा चढ़ गया।

गुस्सा

बीच शो में परफॉर्मेंस रोक आग बबूला हुए अर्पित

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अर्पित ने मंच पर बोतल फेंके जाने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को बीच में ही रोक दिया। वो काफी गुस्से में नजर आए और भीड़ के सामने चिल्लाते हुए पूछने लगे कि बोतल किसने फेंकी थी। जैसे ही अर्पित ने उस व्यक्ति की पहचान की, स्थिति और बिगड़ गई। गुस्से से तमतमाए गायक ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी और उस फैन की ओर थूक दिया।

Advertisement

चेतावनी

बोतल फेंकने वाले को बाहर निकलवाया और फिर दी सख्त चेतावनी

इतना ही नहीं, अर्पित ने वही बोतल वापस उस शख्स पर फेंकी और गाली-गलौज करते हुए सिक्योरिटी से उसे तुरंत बाहर निकालने को कहा। इस तनावपूर्ण माहौल के बावजूद वहां मौजूद दर्शकों का एक हिस्सा अर्पित के इस आक्रामक अंदाज पर तालियां बजाता दिखा। परफॉर्मेंस दोबारा शुरू करने से पहले अर्पित ने भीड़ को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी बदतमीजी दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर फिर ऐसा हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

कार्यक्रम

विवाद के बाद भी जारी रहेगा अर्पित का सफर, 9 मई को अगला शो

इस घटना ने इंटरनेट को दो धड़ों में बांट दिया है। जहां एक तरफ कुछ लोग अर्पित की इस आक्रामकता की आलोचना कर रहे हैं और इसे 'अमर्यादित' बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रशंसक बचाव में उतरे हैं। उनका कहना है कि किसी कलाकार पर सामान फेंकना भी उतना ही गलत है और अर्पित की प्रतिक्रिया केवल जवाब थी। बता दें कि अर्पित का अगला शो 9 मई को मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन में होने वाला है।

Advertisement