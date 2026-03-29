गायक अर्पित बाला लाइव कॉन्सर्ट में खो बैठे आपा, फैन पर थूका; वीडियो देख भड़की जनता

मशहूर यूट्यूबर और रैपर अर्पित बाला विवादों में हैं। हैदराबाद में आयोजित एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अर्पित अपना आपा खो बैठे, जिसका एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीड़ में से किसी ने उन पर बोतल फेंकी, जिसके जवाब में अर्पित ने मंच से नीचे खड़े फैन पर थूक दिया। उनकी इस 'बदसलूकी' को देख लोग 2 गुटों में बंट गए हैं और अर्पित को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

बवाल लाइव कॉन्सर्ट में फैन ने फेंकी बोतल तो गायक ने थूक कर दिया जवाब पिछले साल अपने सुपरहिट ट्रैक 'बरगद' से शोहरत हासिल करने वाले गायक अर्पित के हैदराबाद में आयोजित कॉन्सर्ट के दौरान घटी एक घटना चर्चा का विषय बन गई है। ये घटना 28 मार्च को हैदराबाद के 'किंगडम क्लब एंड किचन' में हुई। अर्पित लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे, तभी दर्शकों में से किसी ने मंच की ओर एक बोतल फेंकी। बोतल फेंके जाने के बाद कॉन्सर्ट का खुशनुमा माहौल अचानक तनाव में बदल गया और गायक का पारा चढ़ गया।

गुस्सा बीच शो में परफॉर्मेंस रोक आग बबूला हुए अर्पित वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अर्पित ने मंच पर बोतल फेंके जाने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को बीच में ही रोक दिया। वो काफी गुस्से में नजर आए और भीड़ के सामने चिल्लाते हुए पूछने लगे कि बोतल किसने फेंकी थी। जैसे ही अर्पित ने उस व्यक्ति की पहचान की, स्थिति और बिगड़ गई। गुस्से से तमतमाए गायक ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी और उस फैन की ओर थूक दिया।

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चेतावनी बोतल फेंकने वाले को बाहर निकलवाया और फिर दी सख्त चेतावनी इतना ही नहीं, अर्पित ने वही बोतल वापस उस शख्स पर फेंकी और गाली-गलौज करते हुए सिक्योरिटी से उसे तुरंत बाहर निकालने को कहा। इस तनावपूर्ण माहौल के बावजूद वहां मौजूद दर्शकों का एक हिस्सा अर्पित के इस आक्रामक अंदाज पर तालियां बजाता दिखा। परफॉर्मेंस दोबारा शुरू करने से पहले अर्पित ने भीड़ को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी बदतमीजी दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर फिर ऐसा हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा।

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ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो Arpit Bala is spitting on the audience, abusing them with filthy insults about their mothers and sisters, and the audience is actually enjoying it. pic.twitter.com/MxQuxlAnTz — Aditya (@Warlock_Aditya) March 29, 2026