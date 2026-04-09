अर्जुन कपूर ने साझा किया रहस्यमयी पोस्ट

अर्जुन कपूर के इस पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की चिंता, लिखा- अंत को स्वीकार करो

लेखन ज्योति सिंह 06:42 pm Apr 09, 202606:42 pm

क्या है खबर?

अर्जुन कपूर अपनी कामकाजी जिंदगी से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर खबरों में छाए रहते हैं। अभिनेता सोशल मीडिया पर तो काफी सक्रिय रहते ही हैं, साथ ही उनके पोस्ट भी लोगों का खूब ध्यान खींचते हैं। इस बार अर्जुन ने एक ऐसा रहस्यमयी पोस्ट साझा कर दिया है, जिसने उनके फैंस की उनके प्रति चिंता बढ़ा दी है। लोगों ने तरह-तरह की अटकलें लगाते हुए खुद अभिनेता से पूछ लिया है कि आखिर उनका इशारा किस ओर है।