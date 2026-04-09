अर्जुन कपूर के इस पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की चिंता, लिखा- अंत को स्वीकार करो

अर्जुन कपूर के इस पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की चिंता, लिखा- अंत को स्वीकार करो
क्या है खबर?
अर्जुन कपूर अपनी कामकाजी जिंदगी से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर खबरों में छाए रहते हैं। अभिनेता सोशल मीडिया पर तो काफी सक्रिय रहते ही हैं, साथ ही उनके पोस्ट भी लोगों का खूब ध्यान खींचते हैं। इस बार अर्जुन ने एक ऐसा रहस्यमयी पोस्ट साझा कर दिया है, जिसने उनके फैंस की उनके प्रति चिंता बढ़ा दी है। लोगों ने तरह-तरह की अटकलें लगाते हुए खुद अभिनेता से पूछ लिया है कि आखिर उनका इशारा किस ओर है।
पोस्ट
अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया पोस्ट
अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'अंत को स्वीकार करो, भले ही वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हुआ हो।' ये पोस्ट रेडिट पर फैंस की चिंता बढ़ा रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'मुझे लगता है कि वह गंभीर अवसाद से गुजर रहे हैं, क्योंकि रोहित शेट्टी की उस फिल्म (सिंघम अगेन) ने उनके करियर को फिर से पटरी पर ला दिया, लेकिन अब कोई उन्हें नहीं चाहता।' एक अन्य ने लिखा, 'क्या आप निजी जिंदगी में परेशान हैं?'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए अर्जुन कपूर का पोस्ट
April 9, 2026
आगामी फिल्म
अर्जुन की आने वाली फिल्म
अर्जुन को आखिरी बार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'मेरे हस्बैंड की बीवी' में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह भी मुख्य किरदार में नजर आई थीं। आने वाले दिनों में अभिनेता को फिल्म 'नो एंट्री 2' में देखा जाएगा, जिसका निर्माण उनके पिता बोनी कपूर कर रहे हैं। अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अर्जुन के साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी नजर आ सकते हैं।