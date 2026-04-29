अर्जुन कपूर पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, इस मामले में जल्द आएगा बड़ा फैसला

सुनवाई

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान की ये टिप्पणी

लाइव लॉ के मुताबिक, अभिनेता के वकील प्रवीण आनंद ने कोर्ट को बताया कि कपूर की अनुमति के बिना कुछ प्रतिवादी उनकी डीपफेक और अश्लील तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसपर जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों से संबंधित सभी सामग्री प्रतिबंधित नहीं हो सकतीं, जब तक कि वह अपमानजनक न हो। कोर्ट ने कहा, "जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक सुर्खियों में होता है, तो बहुत कुछ होता है। हर चीज इसके दायरे में नहीं आ सकती।"