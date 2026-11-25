अर्जुन कपूर और साहिबा बाली की नई तस्वीर वायरल

अर्जुन कपूर और साहिबा बाली की तस्वीर चर्चा में, रिश्ते की अफवाहों ने फिर पकड़ा जोर

लेखन ज्योति सिंह 01:06 pm Nov 25, 202601:06 pm

क्या है खबर?

मलाइका अरोड़ा से ब्रेकअप के बाद, अर्जुन कपूर अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनके चाहने वाले भी यह जानने के लिए बेताब रहते हैं कि अभिनेता की जिंदगी में क्या नया-ताजा चल रहा है। कुछ महीने पहले अर्जुन का नाम साहिबा बाली के साथ जुड़ा था, लेकिन उस वक्त अभिनेत्री ने तुरंत अटकलों पर विराम लगा दिया। अब दोनों की एक नई तस्वीर ने फिर से उनके रिश्ते की अफवाहों को हवा दे दी है।