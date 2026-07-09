अर्जुन-रणवीर के डांस का वीडियो आया सामने

अंशुला कपूर के रिसेप्शन में दिखा अर्जुन-रणवीर का याराना, 'गुंडे' के गाने पर जमकर नाचे

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am Jul 09, 202610:11 am

क्या है खबर?

अर्जुन कपूर ने अपनी बहन अंशुला कपूर की रिसेप्शन पार्टी में धमाल मचाने का एक मौका नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें धमाकेदार डांस करते हुए देखा गया। दिलचस्प बात ये है कि डांस में उनका साथ रणवीर सिंह भी देते नजर आए। बता दें, अंशुला ने अपने मंगेतर रोहन ठक्कर से 6 जुलाई को शादी की थी। अगले ही दिन इस जाेड़े ने रिसेप्शन रखा जिसमें तमाम फिल्में सितारे शामिल हुए।