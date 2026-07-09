अंशुला कपूर के रिसेप्शन में दिखा अर्जुन-रणवीर का याराना, 'गुंडे' के गाने पर जमकर नाचे
क्या है खबर?
अर्जुन कपूर ने अपनी बहन अंशुला कपूर की रिसेप्शन पार्टी में धमाल मचाने का एक मौका नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें धमाकेदार डांस करते हुए देखा गया। दिलचस्प बात ये है कि डांस में उनका साथ रणवीर सिंह भी देते नजर आए। बता दें, अंशुला ने अपने मंगेतर रोहन ठक्कर से 6 जुलाई को शादी की थी। अगले ही दिन इस जाेड़े ने रिसेप्शन रखा जिसमें तमाम फिल्में सितारे शामिल हुए।
जश्न
'गुंडे' बनकर अर्जुन-रणवीर ने पुरानी यादें ताजा कीं
वीडियो में, अर्जुन और रणवीर को फिल्म 'गुंडे' (2014) के लोकप्रिय गाने 'तूने मारी एंट्रियां रे' पर डांस करते देखा जा सकता है। उनका ब्रोमांस देखकर लोग भी उनसे नजरें नहीं हटा सके। ये डांस वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस दोनों सितारों को साथ देखकर काफी खुश हैं। बता दें, 'गुंडे' में अर्जुन और रणवीर ने 'विक्रम-बाला' का किरदार निभाया था। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और दिवंगत अभिनेता इरफान खान भी अहम किरदारों में थे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Ranveer Singh and Arjun Kapoor dancing to Tune Maari Entriyaan at Anshula Kapoor's wedding 🔥🔥 ##RanveerSingh pic.twitter.com/MtPbrNExQY— DHURANDHAR 2 FC (@RanveermovieFC) July 8, 2026