अर्जुन बिजलानी ने तथ्यों की जांच करने की दी नसीहत

मौनी रॉय के साथ नाम जुड़ने पर भड़के अर्जुन बिजलानी- दोस्ती को रोमांटिक एंगल न दें

लेखन ज्योति सिंह 07:11 pm Jul 16, 202607:11 pm

क्या है खबर?

टीवी के मशहूर अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर नाराजगी जताई है। उनके द्वारा ये कदम उस वक्त उठाया गया, जब खबरों की दुनिया में अफवाहें आने लगीं कि उनके और अभिनेत्री मौनी रॉय के बीच प्रेम-संबंध है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मौनी ने अपने पति सूरज नांबियार के साथ तलाक का ऐलान किया था। अर्जुन ने बताया कि वह सिर्फ मुश्किल वक्त से गुजर रहीं अपनी दोस्त के साथ खड़े हैं।