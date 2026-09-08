अरिश्फा खान हैं 'बिग बॉस 20' की सबसे छोटे उम्र की प्रतियोगी

'बिग बॉस 20': कौन हैं अरिश्फा खान? करोड़ों में हैं फॉलोअर्स

लेखन अंशिका शुक्ला 10:12 am Sep 08, 202610:12 am

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में सोशल मीडिया स्टार अरिश्फा खान ने हिस्सा लिया है। वह शो की सबसे कम उम्र की प्रतियोगियों में शामिल हैं। अरिश्फा को इंडस्ट्री में काम करते हुए एक दशक से ज्यादा समय हो चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल होने से पहले ही वह बतौर बाल कलाकार कैमरे का सामना कर चुकी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं अरिश्फा कौन हैं और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है।