अरिजीत सिंह के 21 साल पुराने वीडियो ने खींचा ध्यान, इस शो में किया था परफॉर्म

वीडियो

'बोले चूड़ियां' गाने पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं अरिजीत

वीडियो सोनी टीवी के रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' (2005) का है, जिसमें अरिजीत ने बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया था। वह 'कभी खुशी कभी गम' के लोकप्रिय गाने 'बोले चूड़ियां' पर परफॉर्म कर रहे हैं। उनका साथ अन्य प्रतियोगी रूपरेखा बनर्जी और शमित त्यागी दे रहे हैं। शो में जज के तौर पर जावेद अख्तर, शंकर महादेवन और करण जौहर दिखाई दे रहे हैं। अरिजीत के गायिकी से संन्यास ऐलान के बीच उनका यह वीडियो फैंस को भावुक कर रहा है।