अरिजीत सिंह के 21 साल पुराने वीडियो ने खींचा ध्यान, इस शो में किया था परफॉर्म
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फैंस को धन्यवाद दिया और स्पष्ट किया कि वह संगीत बनाना जारी रखेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गायक ने फिल्म निर्देशन के चलते यह कदम उठाया है। एक अनोखी जंगल एडवेंचर फिल्म का निर्देशन करने के लिए उन्होंने अस्थायी ब्रेक लिया। खैर इस बीच, अरिजीत का 21 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है।
'बोले चूड़ियां' गाने पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं अरिजीत
वीडियो सोनी टीवी के रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' (2005) का है, जिसमें अरिजीत ने बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया था। वह 'कभी खुशी कभी गम' के लोकप्रिय गाने 'बोले चूड़ियां' पर परफॉर्म कर रहे हैं। उनका साथ अन्य प्रतियोगी रूपरेखा बनर्जी और शमित त्यागी दे रहे हैं। शो में जज के तौर पर जावेद अख्तर, शंकर महादेवन और करण जौहर दिखाई दे रहे हैं। अरिजीत के गायिकी से संन्यास ऐलान के बीच उनका यह वीडियो फैंस को भावुक कर रहा है।
January 28, 2026