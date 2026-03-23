'भूत बंगला' में सुनाई देगी अरिजीत सिंह की आवाज, नया गाना इस दिन होगा जारी

रिलीज

अरिजीत सिंह का नया गाना इस दिन होगा जारी

'तू ही दिसदा' गाना 24 मार्च को यूट्यूब समेत अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर जारी होगा। इसे अरिजीत और निकिता गांधी की आवाज में तैयार किया गया है। फिल्मांकन अक्षय और वामिका गब्बी पर हुआ है। टीजर से साफ है कि यह फिल्म का पहला रोमांटिक गाना होगा। अक्षय ने टीजर के साथ कैप्शन दिया, 'लॉजिक से नहीं... फीलिंग से समझ आएगा। 'तू ही दिसदा' के जादुई एहसास का अनुभव करें।' बता दें, 'भूत बंगला' फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी।