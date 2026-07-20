अरिजीत सिंह की गायिकी की दुनिया में वापसी, 'आवारापन 2' के गाने से बिखेरेंगे जादू

परियोजना से जुड़े एक सूत्र ने कहा, "अरिजीत और विशेष फिल्म्स का रिश्ता हिंदी सिनेमा के पिछले 15 साल का अभिन्न अंग है। विशेष फिल्म्स ने ही सबसे पहले अरिजीत पर भरोसा जताया और उन्हें 'मर्डर 2' में 'फिर मोहब्बत' गाना दिया। इस सहयोग ने एक पीढ़ी को एक ऐसी आवाज से परिचित कराया जिसे वे वर्षों तक संजोकर रखेंगे।"

रिपोर्ट के अनुसार, 'ये आवारापन' गाना 21 जुलाई को यूट्यूब समेत अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया जाएगा।