अरिजीत सिंह की नई परियोजना पर आया अपडेट

गायक अरिजीत सिंह बनाएंगे फिल्म, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी पर लगाएंगे दांव

लेखन ज्योति सिंह 07:08 pm Apr 13, 202607:08 pm

क्या है खबर?

अरिजीत सिंह ने जब प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास का ऐलान किया था, उस वक्त चर्चा हुई थी कि गायक किसी परियोजना के कारण इस कदम को उठा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गायक एक फिल्म के जरिए निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखने वाले हैं। अब उनकी इसी परियोजना से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि अरिजीत ने अपनी फिल्म के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा सिद्दीकी को कास्ट किया है।