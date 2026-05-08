अरबाज खान ने बेची अपनी आलीशान संपत्ति

अरबाज खान ने मुंबई में बेचा अपना आलीशान अपार्टमेंट, इतने करोड़ में हुआ सौदा

लेखन ज्योति सिंह 12:36 pm May 08, 202612:36 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के भाई अरबाज खान ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक बड़ा सौदा किया है। उन्होंने मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित अपने आलीशान अपार्टमेंट को भारी कीमत के साथ बेच दिया है। CRI मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, उनका यह अपार्टमेंट इंफिनिटी मॉल के पास, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में रनवाल एलिगेंट परियोजना के टावर- B में स्थित है। दस्तावेज के मुताबिक, लेनदेन की यह प्रक्रिया 5 मई, 2026 को पंजीकृत की गई थी।