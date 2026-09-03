अरहान खान भारतीय सिनेमा में रखेंगे कदम

अरबाज-मलाइका के नक्शेकदम पर चलेंगे अरहान खान, बॉलीवुड में आने की कर रहे तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 05:46 pm Sep 03, 202605:46 pm

क्या है खबर?

अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। खबर है कि उन्होंने अपना अभिनय करियर शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है और वह एक हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म में नजर आएंगे। सिनेमा में आने की खबरों से पहले, अरहान ने यूट्यूब पर अपने पॉडकास्ट 'डंब बिरयानी' से खूब चर्चा बटोरी थी। यह पॉडकास्ट उन्होंने देव राययानी और आरुष वर्मा के साथ होस्ट किया था, जिसमें कई मशहूर सितारे नजर आए थे।