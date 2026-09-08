आशा भोसले के फैंस को तोहफा, एआर रहमान ने AI निर्मित गाना 'आशा फॉरएवर' जारी किया

लेखन ज्योति सिंह 06:46 pm Sep 08, 202606:46 pm

क्या है खबर?

दिवंगत गायिका आशा भोसले की जयंती पर संगीतकार एआर रहमान ने 'आशा फॉरएवर' गाना जारी किया है। इस गाने को उन्होंने गायिका के निधन से पहले उनके साथ रिकॉर्ड किया था, जिसे अब श्रोताओं के लिए यूट्यूब पर उपलब्ध करा दिया गया है। आशा ताई के जन्मदिन पर यह गाना उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। बता दें कि गायिका का इसी साल 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में निधन हो गया था।