एआर रहमान ने 'रामायण' के लिए ठुकराई कई फिल्में

'रामायण' के लिए एआर रहमान ने ठुकराईं 12 फिल्में, 3 साल तक की कड़ी मेहनत

लेखन अंशिका शुक्ला 10:05 am Nov 23, 202610:05 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म की कहानी और कलाकारों के अभिनय के साथ इसका संगीत भी खूब चर्चा में है। इसके लिए निर्माताओं ने ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान और हंस जिमर को साथ जोड़ा है। हाल ही में एक बातचीत के दौरान रहमान ने खुलासा किया कि 'रामायण' के संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने 10-12 फिल्मों के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे।