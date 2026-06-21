एआर रहमान ने आशा भोसले को दी श्रद्धांजलि, साझा किया आखिरी रिकॉर्ड गाने का टीजर

पोस्ट

संगीतकार ने गायिका को श्रद्धांजलि अर्पित की

उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा, 'इस विश्व संगीत दिवस पर, हम एक ऐसी आवाज़ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसने पीढ़ियों, भाषाओं और सीमाओं को पार कर लिया है। यह श्रद्धांजलि आशा भोसले जी के जीवित रहते एक सपने के रूप में शुरू हुई थी। हमें आशा थी कि वे इस परियोजना में निहित प्रेम और कृतज्ञता को देख सकेंगी। विश्वभर में, हम संगीत की महान हस्तियों को सम्मानित करते हैं। यह आशा जी को हमारी विनम्र भेंट है।'