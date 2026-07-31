बचपन की दोस्ती याद दिला देगा अपारशक्ति खुराना का ये गाना, वरुण-अभिषेक ने भी लगाए सुर

लेखन ज्योति सिंह 12:22 pm Jul 31, 202612:22 pm

क्या है खबर?

अपारशक्ति खुराना फिल्मों में अभिनय के साथ-साथ गायिकी में भी हाथ आजमाते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने अभिनय से थोड़ा समय निकालकर अपना नया गाना 'कहां' यूट्यूब पर जारी किया है। खास बात ये है कि गाने में उनके साथ अभिनेता वरुण शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने भी बराबर सुर लगाए हैं, जो उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। ये गाना बचपन की दोस्ती और पुरानी यादों को ताजा करने का बहाना देता है।