विक्रम भट्‌ट लेकर आएंगे नई हॉरर फिल्म

'बॉर्डर 2' की इस जोड़ी को फिर साथ लाएंगे विक्रम भट्‌ट, हॉरर फिल्म से मचेगा तहलका

लेखन ज्योति सिंह 11:07 am Sep 14, 202611:07 am

क्या है खबर?

विक्रम भट्‌ट की पिछली फिल्म 'हॉन्टेड- इकोज ऑफ द पास्ट' ने सकारात्मक प्रदर्शन दिखाया था। जुलाई, 2026 में खबर आई थी कि निर्देशक ने अपनी अगली फिल्म के लिए अहान शेट्‌टी को फाइनल कर लिया है। '1920: कोल्ड विंटर' नाम की इस परियोजना से जुड़ा अब एक नया अपडेट सामने आया है, जिसके तार 'बॉर्डर 2' (2026) से जुड़े हुए हैं। खबर है कि विक्रम ने हॉरर फिल्म में अहान के साथ अन्या सिंह को कास्ट किया है।