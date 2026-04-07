अनुष्का शेट्‌टी और विराट कोहली ने 'धुरंधर 2' की तारीफ की

'धुरंधर 2' की मुरीद हुईं अनुष्का शेट्‌टी, विराट कोहली भी बोले- ऐसी फिल्म कभी नहीं देखी

लेखन ज्योति सिंह 10:48 am Apr 07, 202610:48 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' की तारीफ करने वाले सितारों में अनुष्का शेट्‌टी और विराट कोहली भी शामिल हो गए हैं। फिल्म 'बैंड बाजा बारात' (2010) में रणवीर के साथ नजर आईं अनुष्का ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए 'धुरंधर 2' का रिव्यू किया है। उन्होंने कलाकारों और फिल्म निर्देशक की तारीफ करते हुए लिखा, 'आपने क्या शानदार फिल्म बनाई है आदित्य धर, लगभग 4 घंटे लंबी फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात है।'