अनुष्का शर्मा का साउथ में पहला कदम, अल्लू अर्जुन संग नई पारी शुरू करने की तैयारी

अनुष्का शर्मा पिछले काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है, जो फैंस को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अनुष्का अब साउथ सिनेमा में अपने बड़े डेब्यू की तैयारी में हैं। खबर है कि वो सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और मशहूर निर्देशक एटली की अगली फिल्म का हिस्सा बन सकती हैं।

रिपोर्ट अल्लू की अगली फिल्म के लिए अनुष्का के साथ बातचीत जारी अल्लू की आने वाली फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुष्का, एटली से संपर्क में हैं। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। अगर ये सच साबित होता है तो ये तेलुगू सिनेमा में अनुष्का का बहुप्रतीक्षित डेब्यू होगा। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक, अनुष्का तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए तैयार हैं। उन्हाेंने अल्लू अभिनीत फिल्म में दिलचस्पी भी दिखाई है।

कहानी और कलाकार फिल्म में नजर आएंगी ये अभिनेत्रियां फिल्म की कहानी एक 'समानांतर ब्रह्मांड' के अनोखे कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी, जिसे बहुत बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। फिल्म में दीपिका पादुकोण भी अहम भूमिका निभा रही हैं, वहीं रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर जैसी अभिनेत्रियों के होने की भी खबरें हैं। फिल्म का पहला टीजर 8 अप्रैल, 2026 को यानी अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के मौके पर आएगा। चर्चा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा की दिशा और दशा बदलने वाली साबित होगी।

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