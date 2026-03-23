अल्लू अर्जुन की फिल्म में दिखेंगी अनुष्का शर्मा?

अल्लू अर्जुन की फिल्म से साउथ में डेब्यू करेंगी अनुष्का शर्मा? सच जानकर टूटेगा दिल

लेखन ज्योति सिंह 07:11 pm Mar 23, 202607:11 pm

क्या है खबर?

अल्लू अर्जुन अपनी पिछली रिलीज 'पुष्पा 2' के जरिए पहले ही धमाल मचा चुके हैं। इन दिनों वह निर्देशक एटली के साथ आगामी फिल्म 'A22xA6' को लेकर चर्चा में हैं। इसके अलावा उनके पास लोकेश कनगराज की एक और फिल्म है। हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अल्लू और लोकेश की फिल्म में अनुष्का शर्मा शामिल हो रही हैं। इस खबर ने फैंस को उत्साहित कर दिया था, लेकिन ताजा अपडेट उनका दिल तोड़ सकता है।