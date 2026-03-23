अल्लू अर्जुन की फिल्म से साउथ में डेब्यू करेंगी अनुष्का शर्मा? सच जानकर टूटेगा दिल
क्या है खबर?
अल्लू अर्जुन अपनी पिछली रिलीज 'पुष्पा 2' के जरिए पहले ही धमाल मचा चुके हैं। इन दिनों वह निर्देशक एटली के साथ आगामी फिल्म 'A22xA6' को लेकर चर्चा में हैं। इसके अलावा उनके पास लोकेश कनगराज की एक और फिल्म है। हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अल्लू और लोकेश की फिल्म में अनुष्का शर्मा शामिल हो रही हैं। इस खबर ने फैंस को उत्साहित कर दिया था, लेकिन ताजा अपडेट उनका दिल तोड़ सकता है।
सच
अल्लू अर्जुन की फिल्म में दिखेंगी अनुष्का शर्मा?
वैरायटी इंडिया के मुताबिक, अल्लू और लोकेश की फिल्म में अनुष्का के जुड़ने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। सूत्रों ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री से करीब 8 साल से दूर चल रहीं अनुष्का वापसी नहीं कर रही हैं। फिल्म के लिए उनसे कभी संपर्क नहीं किया गया, जिससे यह दावे पूरी तरह से निराधार साबित हो गए हैं। सूत्रों ने स्पष्ट करते हुए कहा, "ये खबरें झूठी हैं। अनुष्का ने कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है।"
फिल्म
आखिरी बार इस फिल्म में दिखी थीं अनुष्का
अनुष्का को आखिरी बार 2018 में आई आनंद एल राय की फिल्म 'जीरो' में देखा गया था। इसमें उनके साथ शाहरुख खान और कैटरीना कैफ मुख्य किरदार में थे। इसके अलावा, अभिनेत्री को तृप्ति डिमरी की फिल्म 'कला' के गाने 'घोड़े पे क्यों सवार है' में देखा गया था। वहीं उनकी फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' रचनात्मक मतभेदों के चलते लंबे समय से अटकी है। फिलहाल अनुष्का अपने पति विराट कोहली और दोनों बच्चों के साथ लंदन में रहती हैं।