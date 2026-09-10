अनुराग कश्यप की ये फिल्में OTT पर बढ़ा देंगी रोमांच

अनुराग कश्यप की इन 5 फिल्मों ने मचाया तहलका, OTT पर झटपट देख लें

लेखन अंशिका शुक्ला 10:12 am Sep 10, 202610:12 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के मशहूर निर्माता-निर्देशक अनुराग कश्यप आज, 10 सितंबर को अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'सत्या' से की थी और इसके बाद लगातार शानदार काम किया। अनुराग की फिल्मों की कहानियां हमेशा अलग और लीक से हटकर होती हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं, उनकी किन फिल्मों का आप OTT पर आनंद ले सकते हैं।