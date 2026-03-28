अनुराग डोभाल रामनवमी पर बने पिता, पत्नी रितिका चौहान ने दिखाई नन्हे मेहमान की पहली झलक

मशहूर यूट्यूबर और ' बिग बॉस 17 ' से मशहूर हुए अनुराग डोभाल के घर खुशियों ने दस्तक दी है। राम नवमी के पावन अवसर पर उनकी पत्नी रितिका चौहान ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। पिछले कुछ समय से दुर्घटना और निजी विवादों के कारण मुश्किल दौर से गुजर रही इस जोड़ी के लिए ये खबर किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है। रितिका ने सोशल मीडिया पर नन्हे मेहमान की पहली झलक भी फैंस को दिखाई है।

खुशखबरी रितिका ने तस्वीर साझा कर दिखाई नन्हे मेहमान की झलक अनुराग और उनकी पत्नी रीतिका चौहान अपने पहले बच्चे के माता-पिता बन गए है, जो इस जोड़ी के लिए पिछले कुछ समय से चल रहे कठिन दौर के बीच उम्मीद और जश्न की एक नई किरण लेकर आया है। उनके फैंस इस खबर से बेहद उत्साहित हैं और नए माता-पिता को बधाइयां दे रहे हैं। ये खुशखबरी रितिका ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने नवजात शिशु के नन्हे पैरों की एक बेहद प्यारी तस्वीर साझा की है।

तोहफा राम नवमी पर मिला अनमोल तोहफा रितिका ने लिखा, 'राम नवमी के इस पावन और दिव्य अवसर पर हमें एक अनमोल उपहार प्राप्त हुआ है।' इस संदेश के साथ उन्होंने अपने घर नन्हे मेहमान के आगमन की पुष्टि की है। हालांकि, उन्होंने अभी तक बच्चे के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल है। फैंस लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। इसी के साथ अनुराग के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

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विवाद पारिवारिक विवाद और हादसे के बाद अनुराग के घर लौटी मुस्कान ये खुशखबरी अनुराग के लिए पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे मानसिक और शारीरिक तनाव के बाद आई है। मार्च की शुरुआत में अनुराग ने अपने माता-पिता और भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि रितिका के साथ उनके अंतरधार्मिक विवाह की वजह से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। विवाद उस समय और गहरा गया, जब अनुराग ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अपनी कार का एक्सीडेंट कर दिया।

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