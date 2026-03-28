LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अनुराग डोभाल रामनवमी पर बने पिता, पत्नी रितिका चौहान ने दिखाई नन्हे मेहमान की पहली झलक
अनुराग डोभाल रामनवमी पर बने पिता, पत्नी रितिका चौहान ने दिखाई नन्हे मेहमान की पहली झलक
अनुराग डोभाल के घर गूंजी किलकारी

अनुराग डोभाल रामनवमी पर बने पिता, पत्नी रितिका चौहान ने दिखाई नन्हे मेहमान की पहली झलक

लेखन नेहा शर्मा
Mar 28, 2026
04:38 pm
क्या है खबर?

मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस 17' से मशहूर हुए अनुराग डोभाल के घर खुशियों ने दस्तक दी है। राम नवमी के पावन अवसर पर उनकी पत्नी रितिका चौहान ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। पिछले कुछ समय से दुर्घटना और निजी विवादों के कारण मुश्किल दौर से गुजर रही इस जोड़ी के लिए ये खबर किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है। रितिका ने सोशल मीडिया पर नन्हे मेहमान की पहली झलक भी फैंस को दिखाई है।

खुशखबरी

रितिका ने तस्वीर साझा कर दिखाई नन्हे मेहमान की झलक

अनुराग और उनकी पत्नी रीतिका चौहान अपने पहले बच्चे के माता-पिता बन गए है, जो इस जोड़ी के लिए पिछले कुछ समय से चल रहे कठिन दौर के बीच उम्मीद और जश्न की एक नई किरण लेकर आया है। उनके फैंस इस खबर से बेहद उत्साहित हैं और नए माता-पिता को बधाइयां दे रहे हैं। ये खुशखबरी रितिका ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने नवजात शिशु के नन्हे पैरों की एक बेहद प्यारी तस्वीर साझा की है।

तोहफा

राम नवमी पर मिला अनमोल तोहफा

रितिका ने लिखा, 'राम नवमी के इस पावन और दिव्य अवसर पर हमें एक अनमोल उपहार प्राप्त हुआ है।' इस संदेश के साथ उन्होंने अपने घर नन्हे मेहमान के आगमन की पुष्टि की है। हालांकि, उन्होंने अभी तक बच्चे के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल है। फैंस लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। इसी के साथ अनुराग के जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

Advertisement

विवाद

पारिवारिक विवाद और हादसे के बाद अनुराग के घर लौटी मुस्कान

ये खुशखबरी अनुराग के लिए पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे मानसिक और शारीरिक तनाव के बाद आई है। मार्च की शुरुआत में अनुराग ने अपने माता-पिता और भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि रितिका के साथ उनके अंतरधार्मिक विवाह की वजह से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। विवाद उस समय और गहरा गया, जब अनुराग ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अपनी कार का एक्सीडेंट कर दिया।

Advertisement

पक्ष

विवाद के बीच रितिका ने किया ससुराल का बचाव

विवाद के बीच अनुराग की पत्नी रितिका ने अपने ससुरालवालों का बचाव किया। रितिका ने अपने फैंस से संयम बनाए रखने की अपील की और वादा किया कि वो जल्द ही अपनी पूरी कहानी और अपना पक्ष सबके सामने रखेंगी। उधर चोटों से उबर रहे अनुराग ने हाल ही में सेहत को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने लिखा था, 'शायद जिंदगी में फिर कभी चल पाऊंगा या नहीं।' इससे फैंस काफी परेशान हो गए थे।

Advertisement