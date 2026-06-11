बॉलीवुड की साजिश का शिकार हुई थीं आलिया भट्ट?

आलिया भट्ट के साथ कान्स में हुआ गंदा खेल, पैसे देकर करवाई गई थी 'थू-थू'?

लेखन नेहा शर्मा 04:32 pm Jun 11, 202604:32 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्ट की कान्स फिल्म फेस्टिवल में हुई ट्रोलिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर जिस तरह आलिया का मजाक उड़ाया गया, वो कोई आम बात नहीं थी, बल्कि उसके पीछे बॉलीवुड की ही एक बहुत बड़ी और गंदी साजिश थी। जानी-मानी फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने दावा किया है कि आलिया को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने के लिए बकायदा करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए गए और पैसे देकर ट्रोलिंग अभियान चलाया गया।