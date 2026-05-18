ईंधन संकट के बीच अनुपम खेर ट्रेन से कर रहे सफर, बोले- यह मेरा छोटा-सा प्रयास

फैसला

फ्लाइट की बजाए ट्रेन से सफर करने का फैसला

वीडियो में अभिनेता बताते दिखे कि वह जयपुर से नई दिल्ली तक ट्रेन से सफर कर रहे हैं। वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री की देशवासियों से पेट्रोल और डीजल बचाने की के बीच, जहां संभव हो, हमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करके देश के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने वीडियो में कैप्शन दिया, 'प्रधानमंत्री जी की देश के लिए मुहिम में मेरा एक छोटा सा प्रयास! जय हिंद!'