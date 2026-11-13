'रामायण' की आलोचना करने वालों को अनुपम खेर ने दिया जवाब, जानिए क्या बोले

अनुपम कहते हैं, "VFX की वजह से यह लड़ाई शानदार बनी है। साथ ही, इसने केरलम के जटायु मंदिर की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा है। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं, तो वह जटायु से जुड़ी रील्स से भरा होता है। जब जटायु ने यह लड़ाई लड़ी थी, तब वह बहुत बूढ़े हो चुके थे। इसलिए, यह कमजोर पक्ष की लड़ाई थी। जब लोग 'रामायण' देख रहे हैं, तो उन्हें 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' जैसी फिल्में याद आ रही हैं।"