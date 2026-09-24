अनुपम खेर को अमेरिकी गवर्नर से मिला विशेष सम्मान, अभिनेता ने लिखा भावुक पोस्ट
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान जॉर्जिया राज्य के गवर्नर ब्रायन पी केम्प से मिले एक विशेष सम्मान (प्रशंसा पत्र) के बाद अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा कीं और बताया कि गवर्नर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप जॉर्जिया राज्य की ओर से प्रशंसा पत्र दिया है। उन्होंने बताया कि प्रथम महिला मार्टी केम्प की उपस्थिति में इसे प्राप्त करना उनके लिए सम्मान की बात थी।
सम्मान
अनुपम को अटलांटा में किया गया था आमंत्रित
अभिनेता को सितंबर, 2026 में गवर्नर ब्रायन और उनकी पत्नी (प्रथम महिला) मार्टी ने जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा (स्टेट कैपिटल) में आमंत्रित किया था।
इस दौरान उन्हें सिनेमा, शिक्षा और कला के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए जॉर्जिया राज्य की तरफ से एक आधिकारिक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है।
अनुपम ने लिखा, 'यह प्रशंसा पत्र सिनेमा, शिक्षा और कला के क्षेत्र में मेरे कार्यों और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों को दर्शाता है।'
उपहार
अनुपम ने 'काशी विश्वनाथ' का विशेष उपहार दिया
उन्होंने लिखा, 'किसी अभिनेता को सरकार आधिकारिक तौर पर देश का राजदूत नहीं बनाती, लेकिन जब विदेश में उन्हें ऐसा सम्मान मिलता है, तो उन्हें महसूस होता है कि वे 'अनौपचारिक सांस्कृतिक राजदूत' के रूप में भारत की कला और संस्कृति को दुनिया के सामने रख रहे हैं। राज्यपाल केम्प और केम्प को उनके स्नेह और उदारता के लिए हार्दिक धन्यवाद।'
वहीं, अभिनेता ने उपहार में ब्रायन और मार्टी को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की पवित्र रुद्राक्ष माला दी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
COMMENDATION FROM GOVERNOR OF GEORGIA, USA! PROUD! ❤️🇮🇳🇺🇸Standing in the Georgia State Capitol, home of the Georgia General Assembly, I felt a deep sense of gratitude as Governor Brian P. Kemp personally presented me with a commendation from the State of Georgia. I was honoured… pic.twitter.com/L6jFjdmE4y— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 24, 2026