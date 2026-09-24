अनुपम खेर को अमेरिकी गवर्नर से मिला विशेष सम्मान, अभिनेता ने लिखा भावुक पोस्ट

अभिनेता को सितंबर, 2026 में गवर्नर ब्रायन और उनकी पत्नी (प्रथम महिला) मार्टी ने जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा (स्टेट कैपिटल) में आमंत्रित किया था।

इस दौरान उन्हें सिनेमा, शिक्षा और कला के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए जॉर्जिया राज्य की तरफ से एक आधिकारिक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

अनुपम ने लिखा, 'यह प्रशंसा पत्र सिनेमा, शिक्षा और कला के क्षेत्र में मेरे कार्यों और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों को दर्शाता है।'