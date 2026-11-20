'रामायण' में जटायु को मिल रही तारीफ से गदगद हुए अनुपम खेर, बोले- गर्वित हूं
क्या है खबर?
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की सफलता पर अनुपम खेर ने अपनी खुशी व्यक्त की है। फिल्म में उन्होंने 'जटायु' को अपनी दमदार आवाज दी है और उसे मिल रही तारीफ से वह गदगद हैं। उनका कहना है कि इस किरदार को निभाने पर उन्हें गर्व है। ANI से बातचीत में, अनुपम ने जटायु के किरदार को जिंदा करने में शामिल भावनाओं और सिर्फ अपनी आवाज के बलबूते उसके दर्द, लाचारी और हिम्मत दिखाने की चुनौती पर बात की।
प्रतिक्रिया
"मुझे खुशी है कि जटायु को इतनी तारीफ मिल रही"
अनुपम ने कहा, "जब आप किसी किरदार को दिखा रहे हों, खासकर जटायु जैसा, जो इंसान नहीं है, तो उसकी पीड़ा, उसकी जबरदस्त इच्छाशक्ति, और माता सीता को न बचा पाने की उसकी बेबसी को सिर्फ आवाज के जरिए बताना जरूरी था। मुझे बहुत खुशी है कि इसे इतनी तारीफ मिल रही है।"
उन्होंने कहा कि आमतौर पर तारीफ मिलने पर वह शर्माने का नाटक करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें बिल्कुल शर्मीला होने का मन नहीं कर रहा।
डबिंग
"जटायु के लिए सिर्फ आवाज नहीं, आत्मा की जरूरत थी"
अभिनेता ने आगे कहा, "आमतौर पर, मैं बहुत तेजी से डबिंग पूरी करने के लिए जाना जाता हूं। मैंने पूरी फीचर फिल्मों की डबिंग सिर्फ 8-9 घंटे में पूरी की है। लेकिन यहां, मैंने काफी समय लिया क्योंकि इसके लिए सिर्फ आवाज की नहीं, बल्कि आत्मा की जरूरत थी।"
बता दें, 'रामायण' में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे और यश मुख्य किरदारों में हैं। यह 5 नवंबर को सिनेमाघरों में आई थी, जबकि दूसरा भाग दिवाली, 2028 में आएगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए अनुपम खेर का वीडियो
#WATCH | Mumbai | On his role in the movie 'Ramayana: Part 1', actor Anupam Kher says, "Usually, I am known to complete dubbing very rapidly; I have wrapped dubbing for entire feature films in just 8 to 9 hours. But here, I took considerable time because this required not just a… pic.twitter.com/bSKWmvhozU— ANI (@ANI) November 20, 2026