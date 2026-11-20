'रामायण' में जटायु के किरदार की तारीफ पर अनुपम खेर ने प्रतिक्रिया दी

'रामायण' में जटायु को मिल रही तारीफ से गदगद हुए अनुपम खेर, बोले- गर्वित हूं

लेखन ज्योति सिंह 10:48 am Nov 20, 202610:48 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की सफलता पर अनुपम खेर ने अपनी खुशी व्यक्त की है। फिल्म में उन्होंने 'जटायु' को अपनी दमदार आवाज दी है और उसे मिल रही तारीफ से वह गदगद हैं। उनका कहना है कि इस किरदार को निभाने पर उन्हें गर्व है। ANI से बातचीत में, अनुपम ने जटायु के किरदार को जिंदा करने में शामिल भावनाओं और सिर्फ अपनी आवाज के बलबूते उसके दर्द, लाचारी और हिम्मत दिखाने की चुनौती पर बात की।