अनुपम खेर ने अपनी टिप्पणी का बचाव किया

राम मंदिर विवाद पर अनुपम खेर की दो टूक, बोले- सच बोलना मेरा अधिकार, नहीं डरता

लेखन ज्योति सिंह 10:26 am Jul 14, 202610:26 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर अपनी आगामी फिल्म 'श्री रामभूमि' को लेकर चर्चा में हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अयोध्या स्थित राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर अपनी बात रखी थी और मामले काे छोटी-मोटी घटना करार दिया था। यही नहीं, अभिनेता ने घटना की तुलना मुगलों के समय हुई बड़ी लूटपाट और तबाही से की थी, जिसके चलते वह लोगों के निशाने पर आ गए। अब अनुपम ने वीडियो माध्यम से ट्रोलिंग पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।