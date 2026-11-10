BSF जवानों पर हमले से गुस्से में अनुपम खेर

BSF जवानों की पिटाई पर फूटा अनुपम खेर का गुस्सा, बोले- इंसानियत कहां गायब हो गई?

लेखन नेहा शर्मा 11:41 am Nov 10, 202611:41 am

क्या है खबर?

त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों पर हुए हमले पर अभिनेता अनुपम खेर ने गहरा दुख और गुस्सा जताया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने इस घटना पर आम जनता की चुप्पी पर सवाल उठाए। अनुपम ने हमले के दौरान घायल जवानों, खासकर एक जवान के अदम्य संयम की तारीफ की, जिसने बुरी तरह पीटे जाने के बाद भी कोई हिंसक जवाबी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जवानों के सम्मान में आवाज उठाने की अपील की।